نائب محافظ الجيزة تتفقد سير منظومة العمل بمدينة الطلبة والطالبات بالمهندسين

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أجرت نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة هند عبد الحليم، أولى جولاتها الميدانية بزيارة لمدينة الطلبة والطالبات بالمه‍ندسين للوقوف على سير منظومة العمل بالمدينة والإطلاع على المجهودات التى تبذل على أرض الواقع وسبل تطوير الخدمات المقدمة لهم.

وتفقدت هند عبد الحليم مسرح المدينة ومكتبتها الثقافية ثم مطاعم المدينة ووحدات الإقامة للوقوف على مستوى الخدمة المقدمه للمقيمين بالمدينة ، كما ألتقت بعدد من الطلاب والطالبات وإستمعت لآرائهم وأبرز المعوقات التى تواجههم.

ووجهت نائب المحافظ بإستمرار العمل على تطوير الخدمات المقدمة للطلاب وتوفير سبل الراحة اللازمة لهم فى ظل التوجيهات العامة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما ألتقت نائب المحافظ بأحد الطلاب الموهوبين فى العزف على الناى وإستمعت إلى مقطوعة موسيقية قام بعزفها ..مؤكدة على أهمية تنمية الجوانب الثقافية والفنية والرياضية للطلاب و تكريم الموهوبين منهم لتحفيزهم على مواصلة تفوقهم وذلك فى إطار فاعليات خطة الأنشطة الطلابية التى تنفذها المدينة.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة داخل المدينة حمدى الديب مدير عام المدينة و أحمد حمدى الأشهب مدير المدينة.