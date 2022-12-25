تعطل خدمات القطارات في اسكتلندا خلال عيد الميلاد بسبب الإضرابات

توقف تشغيل القطارات في اسكتلندا إلى ما بعد عيد الميلاد (الكريسماس) مع بدء الجولة الأحدث من إضراب عمال السكك الحديدية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن شركة "سكوت ريال" حذرت من أنه لن يتم تسيير أي قطارات في اسكتلندا يوم عيد الميلاد (اليوم الأحد) أو اليوم التالي. ومن المتوقع استئناف الخدمات يوم 27 ديسمبر الجاري.

والإضراب الذي ينظمه أعضاء نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل، في شبكة السكك الحديدية في البلاد يأتي في إطار نزاع طويل الأمد بشأن الأجور.

وقالت "سكوت ريال" إنه جرى وقف القطارات عن العمل في المملكة المتحدة من الساعة السادسة مساء (1800 بتوقيت جرينتش) يوم السبت، عندما بدأ الإضراب، وانتهت خدمات القطارات من الساعة الثالثة بعد الظهر في وقت سابق اليوم- في وقت مبكر بكثير عن المعتاد.

وجرى تحذير الركاب مسبقا بعدم السفر إلا حال "الضرورة القصوى".