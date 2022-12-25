القباج: تقديم الخدمات العلاجية لـ169 ألف مريض إدمان خلال 2022

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023"، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2022 لـ169 ألفا و323 مريضا "جديد ومتابعة" ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم "16023"، وعددها 28 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن.



وأوضحت القباج، في بيان، أنه جار الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، بجانب إنشاء مراكز علاجية بمحافظات "دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية"، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام المقبل، وأنه بحلول عام 2025 سيتم تعميم الخدمات العلاجية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.



وأشارت إلى أن الخدمات تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة، حيث بلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94%، بينما بلغت نسبة الإناث 6%، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقي العلاج من الإدمان في سرية تامة، ولذلك تم تخصيص عدد من الآسرة في المراكز الشريكة مع الخط الساخن للصندوق؛ لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من الإناث.



وأضافت القباج، أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن، حيث بلغت نسبتها 32.36 %، يليها محافظة الجيزة بنسبة 13.54 %، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان الانترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء.