محافظة المنوفية تشهد سقوط أمطار خفيفة على مركزي بركة السبع والسادات

شهدت محافظة المنوفية، تساقط خفيف للأمطار على مركزي بركة السبع والسادات، ورفعت حالة الطوارئ لسحب مياه الأمطار من شوارع المحافظة.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالتعامل الفوري مع تقلبات الطقس ورفع وشفط المياه الناتجة عن سقوط الأمطار، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من حدوث أية أضرار؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتابع مجدي رياض رئيس مركز ومدينة بركة السبع، شفط مياه الأمطار بمختلف الشوارع الرئيسية والجانبية بالمدينة وفتح جميع بالوعات صرف الأمطار وتمهيد الطرق؛ حرصا على سلامة الجميع.

وواصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار والسيول، بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الأمطار المحتملة والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحي واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

وطالب رؤساء الأفرع، بضرورة التواجد الميداني والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.