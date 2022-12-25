كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عـدد المنشآت الرياضية ليبلغ 5240 منشأة رياضية عام 2021، مقابل 5157 منشأة عام 2020 بزيادة قدرها 1.6%، وفقا للنشرة السنوية لإحصاءالنشــاط الرياضي في المنشآت الرياضية لعام 2021.

وبحسب النشرة، ارتفع عـدد الأندية الرياضية بنسبة 9.6٪ ليبلغ 791 نادياً (80 حكومي، 116 عام /أعمال عام، 595 خاص) عام 2021 ، مقابل 722 نادياً (86 حكومي، 92 عام /أعمال عام، 544 خاص) عام 2020.

كما بلغ عدد الفرق بالأندية الرياضية 18070 فريق (1000حكومي، 2191 عام /أعمال عام، 14879 خاص) عام 2021 ، مقابل 15558 فريق ( 860 حكومي، 1353 عام /أعمال عام، 13345 خاص) عام 2020 بزيادة قدرها16.1%.

وبلغ عدد اللاعبين 257.4 ألف لاعب عام 2021 ، مقابل 211.4 ألف لاعباً عام 2020 بزيادة قدرها 21.8%، كما بلغ عدد المدربين 13.9 ألف مدرب عام 2021، مقابل 11.3ألف مدرب عام 2020 بزيادة قدرها 22.8%، وبلغ عدد المباريات 84 ألف مباراة عام 2021 مقابل 72.9 ألف مباراة عام 2020 بزيادة قدرها 15.2%.

وأوضحت النشرة، أن عدد مراكز شباب المدن بلغ 511 مركزاً عام 2021 مقابل 498 مركزاً عام 2020 بزيادة قدرها 2.6٪، كما بلغ عدد الفرق 12 ألف فريق عام 2021 مقابل 10.7 ألف فريق عام 2020 بزيادة قدرها 12.1%.

بلغ عدد اللاعبين 117.1 ألف لاعب عام 2021 مقابل 94 ألف لاعب عام 2020 بزيادة قدرها 24.5 ٪، بلغ عدد المباريات 24.9 ألف مباراة عام 2021 مقابل 17.7 ألف مباراة ًعام 2020 بزيادة قدرها 40.7%، بلغ عدد المدربين 6.6 ألف مدرب عام 2021 مقابل 5.5 ألف مدرب عام 2020 بزيادة قدرها 20.7%.

وأشارت إلى أن عدد مراكز شباب القرى بلغ 3938 مركزاً عام 2021، مقابل3937 مركزاً عام 2020 بزيادة قدرها 0.03٪، كما بلغ عدد الفرق 25.3 ألف فريق عام 2021، مقابل 22.8 ألف فريق عام 2020 بزيادة قدرها 10.7 %.

بلغ عدد اللاعبين 225 ألف لاعب عام 2021 مقابل 183 ألف لاعب عام 2020 بزيادة قدرها 22.9%، وبلغ عدد المباريات 45 ألف مباراة عام 2021، مقابل 42 ألف مباراة عام 2020 بزيادة قدرها 7.1%، بلغ عدد المدربين 11.6 ألف مدرب عام 2021 مقابل 11.1 مدرب عام 2020 بزيادة قدرها 4.8 %.

ولفتت إلى أن عدد الفرق ذوي الصعوبات بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية بلغ 4057 فريقا عام 2021، فيما بلغ عدد اللاعبين ذوي الصعوبات 30683 لاعباً، وبلغ عدد المباريات التي شارك فيها اللاعبين ذوي الصعوبات 8264 مباراة في مختلف الألعاب الرياضية خلال2021، بلغ عدد المدربين لذوي الصعوبات 1703 مدرب عام 2021.