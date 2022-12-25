إخلاء طائرة ركاب أمريكية بسبب انبعاث دخان من جهاز لاب توب (فيديو)

أخلى عمال الطوارئ، رحلة تابعة لخطوط "جيت بلو" الجوية في مطار جون كينيدي الدولي بمدينة نيويورك، نتيجة انبعاث دخان من جهاز حاسوب محمول "لاب توب" على متن الطائرة.



وأبلغ طاقم الرحلة 662 التابعة لخطوط "جيت بلو" عن الدخان المنبعث من الحاسوب في المقصورة بعد هبوط الطائرة القادمة من بربادوس حوالي الساعة الثامنة مساء، وفقا لقناة "دبليو إيه بي سي" التلفزيونية.



وكان هناك 167 شخصا على متن الطائرة، وتم إجلاؤهم باستخدام مزلقة الطوارئ.



وقال مسؤولون إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.



من جانبه، ذكر راكب كان جالسا في الصف الأول لشبكة "سي بي أس نيوز"، أن قائد الطائرة نهض من مقصورته عند اكتشاف الحريق، وأمسك بمطفأة حريق، وكان الرجل مذهلا، وأطفأ النار.



ولم يتضح على الفور سبب الحريق حتى الآن، ولم تذكر الشبكة تفاصيل إضافية بشأن الحادث.





