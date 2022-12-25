تقدم لكم جريدة «الشروق»، نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم الأحد.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، والتي جاء في مقدمتها:

- البنك المركزي يصدر قرارات جديدة لدعم استراتيجية التحول الرقمي

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد؛ استمرارا لجهود دعم التحول الرقمي.

وذكر البنك، أنه يمتد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمن إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تنفذ من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والهاتف المحمول البنكي) بالجنيه المصري.

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- ارتباك في شركات السياحة بسبب طلبات الإلغاء والاعتذارات عن رحلات العمرة

تسود حالة من الارتباك بين شركات السياحة المنظمة لرحلات السياحة الدينية "الحج والعمرة"؛ بسبب زيادة طلبات الإلغاء والاعتذارات لعدد كبير من المواطنين عن أداء مناسك العمرة؛ نظرا للارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار رحلات العمرة خلال الفترة الأخيرة عقب تحرير سعر الصرف وما صاحبه من الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار العملات الأجنبية ولاسيما الريال السعودي.

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- البورصة المصرية تنفي إلغاء عمليات شراء الأسهم وتحويلها لشهادات الإيداع الدولية

كشفت البورصة المصرية، في بيان اليوم الأحد، عن تداول أنباء غير دقيقة حول إيقاف عمليات شراء الأسهم من البورصة المصرية وتحويلها لشهادات الإيداع الدولية المتداولة في بورصة لندن.

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- الذهب ينخفض 20 جنيها وعيار 21 يسجل 1670 جنيها في بداية تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية بنحو 20 جنيها، في بداية تعاملات اليوم الأحد، وانخفض سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر ليسجل 1670 جنيها مقارنة بـ1690 جنيها في نهاية تعاملات أمس، وفقا لنادي نجيب سكرتير شعبة المشغولات الذهبية السابق بغرفة القاهرة التجارية.

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- الضرائب: التشغيل التجريبي لمنظومة توحيد معايير ضريبة الأجور انطلق 15 ديسمبر

قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بالإسراع من ميكنة المنظومة الضريبية لتتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، فإن مصلحة الضرائب نفذت عددا من مشروعات الميكنة والتطوير بشكل متواز، حتى يتم الانتهاء منها في وقت قياسي.

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- البلدان منخفضة الدخل قد تفقد 10% من ناتجها المحلي في 2030 بسبب الإضرار بالبيئة

تشيرُ تقديرات البنك الدولي، إلى أن البلدان منخفضة الدخل قد تفقد نحو 10% من إجمالي ناتجها المحلي سنوياً بحلول عام 2030؛ بسبب الإضرار بالبيئة حتى لو اقتصر ذلك على انهيار عدد قليل من خدمات الأنظمة البيئية مثل التلقيح البري، والغذاء من مصائد الأسماك البحرية، والأخشاب من الغابات الأصلية.

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- الزراعة تواصل ضخ المنتجات والسلع الغذائية في منافذها بأسعار مخفضة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من إنتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية، بجميع منافذها الثابتة والمتنقلة؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

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- البورصة تغلق على انخفاض

هبطت البورصة المصرية اليوم الأحد، وخسر مؤشرها الرئيسي إي جي إكس 30 نحو 0.7%، ووصل إلى مستوى 14385.

وكان السبب الرئيسي للهبوط هو رفع البنك المركزي لسعر الفائدة 3% في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس الماضي.

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- تحصيل تذاكر القطارات بالدولار واليورو للأجانب بداية من الشهر المقبل

كشف وزير النقل المهندس كامل الوزير، عن تعميم تحصيل تذاكر القطارات بالدولار واليورو للأجانب بداية من الشهر المقبل.

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- 5 تطورات ترسم ملامح الاقتصاد العالمي في العام الجديد

قبل أيام قليلة من بداية العام الجديد، لا يبدو أن هناك فرصة قوية لخروج الاقتصاد العالمي من أزمته الراهنة، مع استمرار عوامل التراجع سواء التضخم المرتفع وتشديد السياسات النقدية أو تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي في العام الجديد إلى 7. 2% مقابل 2. 3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

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- شعبة المسابك تعد قائمة بالتحديات المواجهة للقطاع لبحث حلها مع الجهات الحكومية

تعتزم شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور عمر عبدالعزيز، إعداد قائمة بالمشكلات والتحديات التي تواجه صناعة المسابك في مصر؛ تمهيداً لطرح وإيجاد الحلول اللازمة لها، بالتعاون مع الجهات الحكومية المنوطة.

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- 1.6 % زيادة في عدد المنشآت الرياضية عام 2021

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عـدد المنشآت الرياضية ليبلغ 5240 منشأة رياضية عام 2021، مقابل 5157 منشأة عام 2020 بزيادة قدرها 1.6%، وفقا للنشرة السنوية لإحصاء النشــاط الرياضي في المنشآت الرياضية لعام 2021.

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