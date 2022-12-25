محامي ترامب: إحالات لجنة 6 يناير الجنائية ضوضاء سياسية ولا قيمة لها

أفاد تيم بارلاتور أحد محاميّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الإحالات الجنائية التي أوصت بها لجنة الكونجرس المكلفة بالتحقيق في واقعة اقتحام الكابيتول، والتي تحث على محاكمة ترامب، "لا قيمة لها".

وأردف بارلاتور في تصريحات على شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قائلا "الإحالات في حد ذاتها لا قيمة لها إلى حد كبير، ولا يتعين على وزارة العدل اتباعها. هناك تحقيق قائم نتعامل معه منذ بعض الوقت. والإحالة تسيّس العملية فقط".

وأضاف بارلاتور، الذي يمثل ترامب قي تحقيقات وزارة العدل بشأن واقعة اقتحام الكابيتول وسوء التعامل المحتمل مع الوثائق الحكومية، أن الإحالات مجرد "ضوضاء سياسية" لا تؤثر على دفاع موكله.

ونفى بالاتور، وجود مزيد من الوثائق الحكومية السرية التي استولى عليها مكتب التحقيقات الفدرالي في منتجع مارالاجو، مقر إقامة ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض، قائلا " "كل ما عُثر عليه تم تسليمه"، مشددا على أن تلك القضية "ميتة".

وكشف موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي في تقرير له، أن العديد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ ينأون بأنفسهم عن الرئيس السابق بعد توصية لجنة الكونجرس بإجراء وزارة العدل تحقيقات جنائية مع ترامب، مشيرا إلى أن هؤلاء الأعضاء لن يوفروا حماية لترامب.

وأضاف الموقع أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ قالوا إن الأمر يعود للنائب العام، ميريك جارلاند أو مستشار وزارة العدل للتحقيق في أحداث الكابيتول جاك سميث، للتحقيق مع ترامب أو توجيه الاتهام إليه، لكنهم لا يلوحون بمنع محاكمة ترامب.

وتجاهل ترامب التوصية بملاحقته جنائيا، وقال في بيان نُشر على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" بعد صدور توصية لجنة الكونجرس:"هؤلاء لا يفهمون أنه عندما يلاحقونني، يتجمع حولي من يحبون الحرية، وأن ما لا يقتلني يجعلني أقوى".

وأوصت لجنة الكونجرس المكلفة بالتحقيق في أحداث "6 يناير" منذ أيام، بأربع إحالات جنائية تفيد بأن ترامب حرض على التمرد وعرقل إجراءات رسمية للكونجرس وتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وأدلي ببيان كاذب.