قوات حفظ السلام في لبنان: الغارات الجوية توقفت منذ وقف إطلاق النار

قال تيلاك بوخاريل، الناطق باسم قوات حفظ السلام الأمريكية في جنوب لبنان "يونيفيل"، إن القوات لم تلحظ أي غارات جوية منذ منتصف الليل عندما دخلت هدنة لمدة عشرة أيام بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ.

ولكن قال إنهم لاحظوا "قصفا بالمدفعية في العديد من المناطق بجنوب لبنان" حتى السادسة فجرا و"مازالوا يراقبون انتهاك المجال الجوي للجيش الإسرائيلي في نطاق عملياتهم".

وتابع أنهم لاحظوا أن القوات الإسرائيلية تتحرك جيئة وذهابا ولكن "دون انسحاب".

وقال بوخاريل: "مازالوا في المواقع، بما في ذلك في بنت جبيل"، في إشارة إلى قرية تقع على مسافة خمسة كيلومترات من الحدود حيث وقع قتال كثيف قبل وقف إطلاق النار.