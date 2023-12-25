الاحتلال يداهم منازل المواطنين ويستولي على مركباتهم بمسافر يطا

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داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منازل المواطنين واستولت على مركباتهم بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين بقرية لصيفر بمسافر يطا وفتشتها، وعرف من أصحابها: المواطن عثمان أبو قبيطة، كما استولت على عدة مركبات.

وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت المواطن طالب النعامين عدة ساعات على مدخل ماعين - قواويس بمسافر يطا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية على الطرق المؤدية إلى مسافر يطا، إضافة إلى اعتداءات المستعمرين المستمرة.