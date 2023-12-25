بوتين يشيد بتحرير مدينة مارينكا ويعرب عن شكره لجنود بلاده

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتحرير مدينة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ووصفه بأنه نجاح، وأعرب عن شكره لجنود الجيش الروسي.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بوتين قوله خلال لقاء مع وزير الدفاع سيرجي شويجو بعد الاستماع إلى تقريره عن تحرير مارينكا "هذا نجاح".

وهنأ بوتين الوزير وقال له "أبلغ أحر التهاني وكلمات الامتنان إلى كل الأفراد والجنود الذين شاركوا في أوقات مختلفة وفي مراحل مختلفة في المعارك الرامية إلى تحرير مارينكا".

وقال بوتين، في وقت سابق إن التقدم يمنح القوات الروسية المزيد من المجال للمناورة في المنطقة.

ونفت القوات المسلحة الأوكرانية، في وقت سابق التقارير الروسية بشأن السيطرة على مدينة مارينكا جنوب شرق أوكرانيا.

وقال أولكسندر ستوبون، المتحدث باسم الجيش الأوكراني للتلفزيون الرسمي إن "القتال في مارينكا متواصل، وقواتنا موجودة حاليا داخل الحدود الإدارية لمارينكا، ولكن المدينة تعرضت للتدمير الكامل. إنه أمر غير صحيح أن نتحدث عن السيطرة الكاملة على مارينكا"، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم".

من جانبها، قالت الاستخبارات البريطانية إن القتال العنيف لا يزال مستمرا للسيطرة على مدينة مارينكا المدمرة والمنطقة المحيطة بها في جنوب شرق أوكرانيا. وأشارت إلى أن التقدم الروسي الكبير في هذه المنطقة من الجبهة مشكوك فيه.