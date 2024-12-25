قال الإعلامي هاني حتحوت، إن محمد عبدالمنعم مدافع نادي نيس الفرنسي، يرفض العودة للأهلي في الوقت الحالي، ويفضل الانضمام لصفوفه خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وأوضح هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد » إن هناك جلسة جمعت بين محمد عبدالمنعم وبين أحد مسؤولي الأهلي خلال الأيام الماضية أملا في موافقة اللاعب على العودة .

أضاف:" الأمر سيكون صعب ماليا وتفاوضيا على الأهلي وفق المناقشات التي تمت ، واللاعب قدم رؤيته لمسؤول النادي الأهلي بشأن عودته من الاحتراف بأنه سيكون صعب للغاية لكنه يطمح في التوصل لاتفاق مع نيس لاستعارة خدماته في مدة كأس العالم للأندية بأمريكا".