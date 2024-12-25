محافظ الدقهلية: تحرير 223 محضرا في حملات تموينية

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية ومختلف المنشآت التجارية مستمرة يوميًا.

وأوضح أنه تم ضبط سلع ومواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 223 محضرًا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضبط عملية تداول وعرض السلع في الأسواق.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه علي حسن، مدير مديرية التموين بالدقهلية، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف مديرية التموين.

وأكد المحافظ على استمرار أعمال الحملات التموينية بمراكز ومدن وقرى المحافظة لمحاربة الفساد التجاري، والتصدي للجشع والتلاعب، خاصة في الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددًا على تكثيف الحملات على منافذ البيع لضبط الأسعار والمنشآت الغذائية، لمنع الغش التجاري.

وشملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز: عدم وجود ميزان، مبيعات وهمية، تصرف في دقيق، عدم مطابقة مواصفات، وتوقف عن الإنتاج.

وفي مجال الرقابة على الأسواق، شملت المخالفات: عدم وجود شهادات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، سلع مجهولة المصدر، ذبح خارج السلخانة، تجميع سلع مدعمة، ومنشآت بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين