فحص طبي يحسم موقف عمر كمال من مباراة المصري

يحسم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، اليوم الأربعاء، موقف عمر كمال لاعب الفريق من دخول قائمة مباراة المصري، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصري.

وغاب عمر كمال عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا الأخيرة بسبب إصابته بقطع فى شريان اليد، لكن لم يتحدد موقفه الطبى من اللحاق بالمباراة.

ويخضع عمر كمال لفحص طبي من قبل الجهاز الطبي للأهلى على مرفق اليد لتحديد موقفه من دخول المباراة أو استمرار استبعاده من تلك المواجهة، قبل إعلان قائمة الفريق الأحمر المسافرة إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصرى غدا.