سوريا: فيديو حرق المقام العلوي قديم ويعود لفترة تحرير مدينة حلب

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أكدت السلطات السورية الانتقالية، الأربعاء، أن مقطع الفيديو الذي يظهر هجوما على مقام علوي في حلب "قديم".

وقالت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، في بيان، إن مجموعات مجهولة تقف وراء الحادثة، بعد اندلاع احتجاجات في مناطق تقطنها الأقلية العلوية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت أن الفيديو الذي يظهر حادثة اقتحام واعتداء على المقام في حلب قديم ويعود لفترة «تحرير المدينة» الواقعة في شمال البلاد.

وأوضحت أن الحادثة تقف وراءها مجموعات مجهولة، معتبرة أن «إعادة نشر المقطع هدفها إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة».

وسقط قتيلان و4 جرحى من قوات وزارة الداخلية جراء الاشتباكات بطرطوس غربي البلاد، في حين أعلنت السلطات الجديدة حظر التجول في حمص وجبلة بعد خروج مظاهرات واندلاع أعمال شغب فيها.

ووقعت الاشتباكات في طرطوس على خلفية مظاهرات نددت بحرق مقام لشخصية علوية في حلب شمالي سوريا.