مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تعلن موعد احتفالها السنوي لتكريم الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، موعد حفلها السنوي لإعلان الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين، والمقرر إقامته يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي.

ويأتي هذا الاحتفال تتويجاً لمسيرة ممتدة على مدار عقدين من الزمن، دعمت خلالها المؤسسة الإبداع المصري في مجالات الأدب والفنون، وأسهمت في اكتشاف مواهب واعدة وترسيخ مكانة المبدعين على الساحتين المحلية والدولية.

ويشهد الحفل الذي أصبح أحد أهم الفعاليات الثقافية المنتظرة سنوياً، إعلان أسماء الفائزين في مختلف فروع الجائزة، وهي الرواية والمجموعات القصصية، السيناريو السينمائي والنص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، كتب الأطفال (تحت 12 سنة).

وسيتم تسليط الضوء على الأعمال الإبداعية التي استطاعت أن تعكس تنوع المشهد الأدبي المصري وثراءه، ليتجدد التزام مؤسسة ساويرس بمهمتها الرائدة في دعم الفكر والفن، كأدوات أساسية لتحقيق النهضة الثقافية والتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن الجائزة قد شهدت، خلال دوراتها السابقة، مشاركة مئات المبدعين من مختلف الأعمار والتخصصات، كما شهدت النسخة السابقة تكريم 15 فائزًا من كبار وشباب الكتاب والأدباء عن أعمالهم التى تم اختيارها من بين 1202 عملًا أدبيًا، والاحتفال السنوي بإعلان الفائزين سيظل محطة مضيئة في المشهد الثقافي المصري، إذ يمثل رسالة تقدير لكل المبدعين، وحافزاً للأجيال الجديدة على الإيمان بقوة الكلمة والفن كأدوات لتحقيق التغيير.

وتعد "جائزة ساويرس الثقافية" أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل.

وشكلت الجائزة منذ انطلاقها وعلى مدار 20 عامًا، قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية.