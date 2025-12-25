يشارك الفنان ماجد المصري، بموسم رمضان المقبل من خلال مسلسل "أولاد الراعي"، الذي يتعاون فيه مع الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، في عودتها للدراما المصرية بعد غياب 7 سنوات منذ مشاركتها الفنان أحمد عز في مسلسل "أبو عمر المصري".

ويشارك في مسلسل "أولاد الراعي" المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عدد من الفنانين أبرزهم؛ خالد الصاوي، وأحمد عيد، ونيرمين الفقي، وفادية عبد الغني، وإيهاب فهمي، وإيناس كامل، وساندي مراد، ونوليا مصطفى.

ويكشف "أولاد الراعي" الجانب الخفي في صراع رجال الأعمال، في إطار اجتماعي تشويقي، وهو من كتابة وإنتاج ريمون مقار، وإخراج محمود كامل.