أسفرت مسابقات الدورة الخامسة عشرة من ملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك، عن تتويج 19 صانع فيلم من جنسيات متعددة، تراوحت أعمارهم بين 22 و46 عامًا بالجوائز.

وأكدت نتائج الملتقى الذي نظمه صندوق التنمية الثقافية برعاية وزارة الثقافة المصرية، أن جيل الشباب والطلبة بات القوة المحركة للمشهد الإبداعي في فنون التحريك، بعدما شكلوا ما يقرب من 90% من إجمالي الفائزين، في دورة عكست توازنًا واعيًا بين دعم التجارب الناشئة والاحتفاء بالخبرات الفنية المتقدمة، وهو ما يؤكد مكانة الملتقى كمنصة دولية لاكتشاف المواهب الواعدة، وفضاء لتلاقي المدارس الفنية المختلفة والتجارب الأكاديمية والمهنية.

وجاء توزيع الفائزين وفق الفئات العمرية على النحو التالي:

أقل من 25 عامًا (6 فائزين)،

من 25 إلى 34 عامًا (4 فائزين)،

من 35 إلى 44 عامًا (5 فائزين)،

45 عامًا فأكثر (فائز واحد).

وعكس تنوع جنسيات الفائزين، ثراء المشهد الفني وتعدد مرجعياته الثقافية، حيث شملت مصر، وروسيا، والهند، والجزائر، والمجر، واليابان، والصين، والبرازيل، وهولندا، وشمال مقدونيا.

وفي مسابقة العمل الأول، التي تُعد المحور الأبرز في دعم الطلبة والمواهب الشابة، مُنح المركز الأول مناصفة لكل من فيلم «إلى الحلم» للمخرجة المصرية هنا خالد محمود كامل (24 عامًا)، وفيلم «لقمة هنية – Bone Appetit» للمخرجة المصرية آلاء أحمد حاتم (22 عامًا)، بينما حصل على المركز الثاني مناصفة فيلم «خروف من جهة أمنية» للمخرج محمد طارق معوض بدر (25 عامًا)، وفيلم «LOOP» للمخرج إسلام قطب (26 عامًا).

ومنحت لجنة التحكيم، شهادات تقدير لأعمال عكست نضجًا فنيًا مبكرًا، من بينها: «الخيط المفقود» للمخرجة ميسون حسن يوسف (23 عامًا)، و«صندوق الذكريات» للمخرجة فرح أيمن (23 عامًا)، و«Till We Meet Again» للمخرج السينمائي محمود رأفت (31 عامًا)، إلى جانب فيلم «One Day the Sun Explodes» للمخرجة الروسية Lisa Prokopenko (22 عامًا)، وفيلم «Our President is a Crocodile» للمخرجة الهندية Srishti Seema Shukla (27 عامًا).

وفي مسابقة أفلام التحريك القصيرة، فاز بالمركز الأول فيلم «Shorts from the Box» للمخرج المجري Géza M. Tóth (40 عامًا)، فيما نال المركز الثاني فيلم «The Color of Silence» للمخرج الجزائري Mohamed Ait Hamou (44 عامًا).

أما مسابقة أفلام التحريك التجريبية، فحصد المركز الأول فيلم «Dipolar Bipolar» للمخرج الياباني Quankai Li (27 عامًا)، وحصل على المركز الثاني فيلم «Quack» للمخرج الصيني Kuntao Zhou (22 عامًا)، مع منح شهادة تقدير لفيلم «Motion» للمخرجة الروسية Anastasia Turishcheva (22 عامًا)، تقديرًا لرؤيته الابتكارية.

وفي مسابقة أفلام التحريك الطويلة، فاز بالمركز الأول فيلم «Abah and His Band» للمخرج البرازيلي Humberto Avelar (40 عامًا)، بينما نال المركز الثاني فيلم «John Vardar vs the Galaxy» للمخرج Goce Cvetanovski من شمال مقدونيا (46 عامًا).

وشهدت مسابقة الأعمال التليفزيونية والتجارية، فوز فيلم «How Smart Are Crows» للمخرجة الهولندية Irida Zhonga (40 عامًا) بالمركز الأول، فيما حصل فيلم «أولاد الشركة» للمخرج أحمد نادي (44 عامًا) وفيلم «Doodzy» للمخرجة سارة علي إبراهيم (32 عامًا) على المركز الثاني مناصفة.

وتعكس نتائج هذه الدورة توجه ملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك نحو بناء جيل جديد من صُنّاع التحريك، قادر على تطوير هذا الفن ومواكبة التحولات الجمالية والتقنية عالميًا، بما يعزز حضور مصر كمركز إقليمي للحراك الإبداعي في مجال الرسوم المتحركة.