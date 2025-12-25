 الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية - بوابة الشروق
الخميس 25 ديسمبر 2025 4:45 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟

النتـائـج تصويت

الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية

د ب أ
نشر في: الخميس 25 ديسمبر 2025 - 3:56 ص | آخر تحديث: الخميس 25 ديسمبر 2025 - 3:56 ص

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية في إقليم خيبر بختونخوا في باكستان، والذي أودى بحياة عدد من عناصر الأمن.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء إنها إذ تؤكد مجدداً موقف دولة الكويت الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعه، فإنها تعبر عن أصدق التعازي لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وأسر الضحايا.

كانت الشرطة الباكستانية قد أعلنت أمس الثلاثاء مقتل ما لا يقل عن خمسة من رجال الشرطة بعدما تعرضت سيارتهم لهجوم بمنطقة كاراك بإقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك