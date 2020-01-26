مواجهة قوية بين الاتحاد والإسماعيلي في إياب ربع نهائي البطولة العربية

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يدخل الإتحاد السكندرى في السادسة من مساء اليوم الأحد اختبارا صعبا عندما يواجه نظيره الإسماعيلي علي ستاد الإسماعيلية في إياب دور الثمانية للبطولة العربية علي كأس محمد السادس.

ويسعي طلعت يوسف المدير الفني خلال المباراة إلي تحقيق الفوز وتعويض هزيمة الفريق في مباراة الذهاب بهدف نظيف لمواصلة المشوار الي الدور قبل النهائي، كما حرص يوسف علي عقد جلسات مع لاعبيه طالبهم خلالها بضرورة التركيز واستغلال أنصاف الفرص لحسم التأهل، كما حرص المدير الفني علي تدريب لاعبيه علي ركلات الجزاء تحسبا لإنتهاء المباراة بنتيجة مباراة الذهاب.

وحذر يوسف لاعبيه من الإستهتار والتهاون، وضرورة التركيز والالتزام بالتعليمات ونسيان نتيجة مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الإسكندرية،

ويخوض يوسف المباراة بطريقة متوازنة بالدفع بثنائي محاور ارتكاز نور السيد وأحمد نبيل مانجا، والاعتماد علي القوة الهجومية والمتمثلة في إيمانويل أوكوى ورزاق سيسيه وأحمد رفعت وخالد قمر.

ومن المنتظر أن يخوض الإتحاد المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : عماد السيد.

خط الدفاع : محمود شعبان - محمود رزق - اسلام جمال - السيد سالم.

خط الوسط : أحمد نبيل مانجا - أحمد رفعت - نور السيد - خالد الغندور - رزاق سيسيه.

خط الهجوم : خالد قمر.

في الوقت نفسه تواجد محمد مصيلحي رئيس النادى في معسكر الفريق منذ أمس، لمؤازرة اللاعبين، وطالبهم مصيلحي بضرورة تعويض خسارة مباراة الذهاب، والتأهل لدور الأربعة، ووعدهم بصرف بمكافأت ضخمة في حالة تخطي الإسماعيلي

في المقابل يدخل الإسماعيلي المباراة باحثا عن الخروج بنتيجة إيجابية، ومحاولة إحراز هدف لتسهيل مأمورية الفريق للوصول إلي الدور قبل النهائي للبطولة،

وخاض لاعبو الفريق مرانهم الرئيسي امس، ووضح أن الجهاز الفني لن يجازف بالهجوم، وسيعتمد علي تأمين دفاعاته والاعتماد علي الهجمات المرتدة، في ظل توقع مبادرة الاتحاد بالهجوم لتعويض فارق الهدف.