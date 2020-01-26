عبد المهدي: استمرار مهاجمة السفارة الأمريكية تصرف انفرادي لا مسؤول

أمر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، القوات الأمنية بمنع الاعتداءات على السفارة الأمريكية في بغداد.



وقال «عبد المهدي» إن «استمرار مهاجمة السفارة الأمريكية تصرف انفرادي لا مسؤول»، وذلك حسبما أوردته فضائية «الحدث»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.



وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن الهجمات على السفارة تحمل البلاد تداعيات خطيرة، مؤكدًا التزام بلاده بحماية جميع البعثات الدبلوماسية في العراق.



وأعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء اليوم الأحد، استهداف خمسة صواريخ لمحيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.