 عبد المهدي: استمرار مهاجمة السفارة الأمريكية تصرف انفرادي لا مسؤول - بوابة الشروق
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عبد المهدي: استمرار مهاجمة السفارة الأمريكية تصرف انفرادي لا مسؤول

رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
هديل هلال
نشر فى : الأحد 26 يناير 2020 - 10:02 م | آخر تحديث : الأحد 26 يناير 2020 - 10:02 م
أمر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، القوات الأمنية بمنع الاعتداءات على السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال «عبد المهدي» إن «استمرار مهاجمة السفارة الأمريكية تصرف انفرادي لا مسؤول»، وذلك حسبما أوردته فضائية «الحدث»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن الهجمات على السفارة تحمل البلاد تداعيات خطيرة، مؤكدًا التزام بلاده بحماية جميع البعثات الدبلوماسية في العراق.

وأعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء اليوم الأحد، استهداف خمسة صواريخ لمحيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.

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