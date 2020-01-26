الأرصاد: البرد «عادي» ومعتاد بالنسبة لهذا الوقت من العام

علق الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، على سؤال الإعلامي عمرو أديب إذا كان البرد الذي تعاني منه البلاد حاليًا عاديًا، قائلًا: «البرد عادي ومعتادين عليه كل سنة وننسى لقلة شهور الشتاء».

وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن البرد طبيعي بالنسبة لمثل هذا الوقت من السنة، باعتبار يناير من أبرد شهور العام، مشيرًا إلى أن الأيام الحالية تشهد استقرارًا وانعدام فرص سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والباكرة من الصباح.

وتوقع تراوح درجات الحرارة الصغرى، خلال الأيام المقبلة، من سبع إلى ثماني درجات مئوية، وتراوح درجة الحرارة الكبرى ما بين 17 و19 درجة، ناصحًا المواطنين بالتزام ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل وساعات الصباح أثناء ممارسة الأنشطة اليومية.

وحذر من كثافة الشبورة المائية خلال الـ48 ساعة المقبلة، ووصولها إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، متوجهًا بالنصيحة للسائقين بتوخي الحذر والقيادة بهدوء على الطرق.