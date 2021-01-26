مصرف البحرين المركزي يعلن تغطية إصدار أذونات بقيمة 70 مليون دينار

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أعلن مصرف البحرين المركزي، تغطية إصدار من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة البحرين، بقيمة إجمالية تبلغ 70 مليون دينار بحريني.

وقال مصرف البحرين في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الثلاثاء، إن فترة استحقاق الإصدار 91 يوما تبدأ في 27 يناير الجاري، وتنتهي في 28 أبريل المقبل.

وأشار المصرف إلى أن معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات بلغ 2.12% مقارنة بسعر الفائدة 2.17% للإصدار السابق بتاريخ 20 يناير الجاري.

ووفق المصرف، بلغ معدل سعر الخصم 99.468%، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.459% علما بأنه تم تغطية الإصدار بنسبة 262%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار 2.110 مليار دينار بحريني.