 وزير الداخلية الأسبق: تم ضبط صواريخ مضادة للطائرات قادمة من ليبيا إلى سيناء في فترة حكم مرسي - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 يناير 2021 12:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟

النتـائـج تصويت

وزير الداخلية الأسبق: تم ضبط صواريخ مضادة للطائرات قادمة من ليبيا إلى سيناء في فترة حكم مرسي

اللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية الأسبق
اللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية الأسبق
أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 12:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 12:29 ص

قال محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، إن عدد العناصر الإرهابية النشطة في سيناء قبل فترة تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية، كان يتجاوز الألف.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أنه تم شن ضربات فردية في سيناء حققت نتائج جيدة إلى أن تولى مرسي الرئاسة، متابعًا: «في أيامي ضبطت صواريخ مضادة للطائرات قادمة من ليبيا في طريقها إلى سيناء».

وذكر أنه تم ضبط أكثر من 4000 صاروخ، وإطلاق النار على الأشخاص الذين كانوا ينقلونها، مضيفًا أنه تم تسليم كل المضبوطات للقوات المسلحة.

ونوه بأن الدكتور مرسي كان متمسكًا بوجوده في منصب وزير الداخلية، لكنه اعتذر عن ذلك، ذاكرًا أنه علم بعد استقالته أن جماعة الإخوان فتحوا المعابر والحدود، لكن القوات المسلحة اليوم تحقق نتائج إيجابية، إذ من المتوقع إنهاء الإرهاب في سيناء خلال فترة قريبة.

https://youtu.be/GjEO4Oc6paI

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك