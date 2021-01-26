وزير الداخلية الأسبق: تم ضبط صواريخ مضادة للطائرات قادمة من ليبيا إلى سيناء في فترة حكم مرسي

قال محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، إن عدد العناصر الإرهابية النشطة في سيناء قبل فترة تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية، كان يتجاوز الألف.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أنه تم شن ضربات فردية في سيناء حققت نتائج جيدة إلى أن تولى مرسي الرئاسة، متابعًا: «في أيامي ضبطت صواريخ مضادة للطائرات قادمة من ليبيا في طريقها إلى سيناء».

وذكر أنه تم ضبط أكثر من 4000 صاروخ، وإطلاق النار على الأشخاص الذين كانوا ينقلونها، مضيفًا أنه تم تسليم كل المضبوطات للقوات المسلحة.

ونوه بأن الدكتور مرسي كان متمسكًا بوجوده في منصب وزير الداخلية، لكنه اعتذر عن ذلك، ذاكرًا أنه علم بعد استقالته أن جماعة الإخوان فتحوا المعابر والحدود، لكن القوات المسلحة اليوم تحقق نتائج إيجابية، إذ من المتوقع إنهاء الإرهاب في سيناء خلال فترة قريبة.

https://youtu.be/GjEO4Oc6paI