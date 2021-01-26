باحث في علم الفيروسات: نجهز لأول لقاح كورونا عالميا عن طريق بخاخ الأنف

قال الدكتور محمد رحيم، الباحث في علم الفيروسات بجماعة لانكستر البريطانية، إنه ضمن فريق بحثي يعتمد تكنولوجيا الهندسية الوراثية العكسية في تطوير لقاح جديد لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن اللقاح الجديد لكورونا تحت الاختبار ويؤخذ عن طريق بخاخ الأنف، ذاكرًا أن النتائج الأولية للمرحلة الأولى تدعو للتفاؤل.

وتابع: «اللقاح الجديد يعتمد على بخاخ الأنف لغلق الجهاز التنفسي العلوي ضد كورونا، ولا نستخدم فيروس كورونا في صناعة اللقاح الجديد بل نعتمد فيروس آخر آمن».

واستطرد «عملنا التجارب على مرحلتين الأولى قياس قدرة اللقاح على الجهاز المناعي وبقالنا أسبوعين، وجربنا على حيوانات وأعطى نتائج مبشرة، وهو أول لقاح في العالم يستخدم عن طريق الأنف، وأخذنا الموافقة للتجربة على الحيوانات والآن حصلنا على الموافقة للتجارب السريرية على الإنسان».

وأشارإلى أن مدة تجربة اللقاح السريرية على الإنسان ستستغرق من شهر إلى 3 أشهر، مضيفًا أن الغرض من ابتكار اللقاح هو توفير لقاح بتكنولوجيا أبسط ويسهل تداوله، فضلًا عن إمكانية تصنيعه في أي بنية تحتية.