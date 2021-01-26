الرئيس الإيفواي يؤكد عزم بلاده مواصلة مهمتها للسلام في مالي

أكد الرئيس الإيفواى الحسن واتارا، عزم بلاده مواصلة مهمتها للسلام في مالي، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الأمنى لصالح السلام والاستقرار فى منطقة الساحل.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإيفواى، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى (مينوسما) محمد صالح النظيف، بالقصر الرئاسى، حسبما أفاد بيان صادر اليوم الثلاثاء عن الرئاسة الإيفوارية.

وقال رئيس (مينوسما)، إنه جاء إلى أبيدجان، برفقة قائد قوات الأمم المتحدة الجنرال دينيس جيلنسبور؛ للمشاركة في حفل تأبين جنود حفظ السلام الإيفواريين الأربعة الذين قتلوا في مالي، مشيرا إلى أنه قدم خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة ساحل العاج وشعبها.

وأسفر الهجوم على وحدة إيفوارية في 13 يناير 2021، شمال تمبوكتو، في مالي، تابعة لقوة حفظ السلام الأممية (مينوسما) عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة بجروح، لا تزال حالتها مستقرة، ويتراوح عمر الجنود القتلى بين 30 و45.