 إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمحطة قطارات فرانكفورت - بوابة الشروق
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إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمحطة قطارات فرانكفورت

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 1:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 1:39 م

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة أشخاص بينهم واحد في حالة حرجة، في حادث طعن، وقع بمحطة قطارات فرانكفورت بألمانيا
وأعلنت الشرطة الألمانية، عن اعتقال المشتبه به في حادث الطعن، وجاري التحقيق معه.


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