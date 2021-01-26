إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمحطة قطارات فرانكفورت

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أفادت قناة العربية، في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة أشخاص بينهم واحد في حالة حرجة، في حادث طعن، وقع بمحطة قطارات فرانكفورت بألمانياوأعلنت الشرطة الألمانية، عن اعتقال المشتبه به في حادث الطعن، وجاري التحقيق معه.