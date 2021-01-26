سفير مصر في جيبوتي: حريصون على دعم الجهود التنموية للدول الشقيقة بأفريقيا

أكد سفير مصر بدولة جيبوتي محمد مصطفى حرص الدولة المصرية على دعم الجهود التنموية للدول الشقيقة والصديقة بالقارة الأفريقية، خاصةً في مجال التعليم الذي يمثل قاطرة التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال السفير محمد مصطفى، بمقر السفارة المصرية بدولة جيبوتي، مساء اليوم الاثنين، رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، والوفد المرافق له الذي ضم كلًا من نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع ‏وتنمية البيئة الدكتور عماد عثمان، وعميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا ‏الدكتور أحمد غنيم، وذلك ب‏حضور نائب السفير المصري بدولة جيبوتي المستشارة يارا، والقنصل المصري محمد حسين.

وأوضح رئيس جامعة طنطا -في بيان صادر عن الجامعة- أن هذا اللقاء يأتي في إطار التجهيز للقاء المرتقب غدًا الثلاثاء بسفير دولة جيبوتي ووزير التعليم العالي ووزيرة المرأة؛ وذلك لبحث أطر التعاون المشترك بين جامعتي طنطا وجيبوتي، حيث ‏من المقرر إنشاء فرع لجامعة طنطا بدولة جيبوتي، ‏وتقديم كافة سبل الدعم على مستوى الأساتذة في كافة التخصصات، وتجهيز قوافل طبية، ‏وإرسال عدد من طلاب جامعة جيبوتي إلى جامعة طنطا لاستكمال دراساتهم العليا.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس جامعة طنطا بتوجيهات وزير التعليم العالي البحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار بشأن أهمية تحقيق الطفرة المرجوة في مسار العلاقات المشتركة، والتأكيد على الدعم المتبادل بين الجامعتين، مؤكدًا استعداده التام لإعداد الرسومات الخاصة بإنشاء مستشفى تعليمي بجامعة جيبوتي حال الاتفاق على إنشائها هدية من إدارة جامعة طنطا.