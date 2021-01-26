رومينيجه يوضح سبب إرتدائه كمامة غير تقليدية في مباراة شالكه

قال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إن سبب ارتدائه للكمامة غير التقليدية، التي تشبه نظارات الغطس، خلال متابعته لمباراة فريقه أمام شالكه أمس الأول الأحد ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، يكمن في محاولته تفادي تعفير نظارته بتكاثف البخار عليها وذلك من أجل ضمان رؤية واضحة.

وقال رومينيجه في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية نشرتها اليوم الثلاثاء :"كشخص يرتدي نظارات، فأنا أعاني، ربما مثل الكثيرين، من تكاثف البخار الذي يتراكم عليها حينما أرتدي الكمامة."

وقال رومينيجه إنه كان من المفترض ألا يعاني من هذه المشكلة عند ارتداء تلك الكمامة خلال مباراة الأحد، لكنه واجه المشكلة وهو ما دفعه للعودة لارتداء الكمامة التقليدية.

وكانت الكمامة غير التقليدية التي ارتداها رومينيجه قد أثارت جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت لقطات فيديو وصور له خلال ارتداء الكمامة المصنعة من جانب شركة في النمسا والتي تستخدم لعدة أشياء من بينها مساعدة فاقدي السمع على رؤية تعبيرات الوجه وفهم حركات فم المتحدث.

وأضاف رومينيجه أنه لم يجد الكمامة التي تفي بالمتطلبات الصحية والوقائية وكذلك متطلباته هو.

وتابع :"لكن من أجل مشاهدة مباريات بايرن ميونخ، أشاهد بدون نظارات ثم أضعها بمجرد أن تتجه الكرة إلى منطقة الجزاء".

وكان لدى رومينيجه الكثير ليشاهده أمس الأحد الماضي، حينما تغلب بايرن ميونخ المتصدر على شالكه المهدد بالهبوط 4 / صفر.