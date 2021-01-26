كازاخستان تسجل 1266 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 179 ألفا و720 مريضا.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1445 حالة شفاء تام من المرض؛ ما رفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 161 ألفا و758 حالة.

وأكدت الوزارة أنه لايزال يوجد 27 ألفا و134 مريضا بالفيروس التاجي يخضعون للعلاج منه، منهم 43 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.