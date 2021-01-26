 وزيرا الداخلية الموريتاني والإسباني يبحثان التعاون الأمني - بوابة الشروق
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وزيرا الداخلية الموريتاني والإسباني يبحثان التعاون الأمني

الشرطة الموريتانية
الشرطة الموريتانية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 5:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 5:49 ص

بحث وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد مرزوك، في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الاثنين، مع نظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، أوجه التعاون الأمني، وذلك ضمن زيارة بدأها مرزوك لإسبانيا تلبية لدعوة من نظيره الإسباني.
وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية أن الطرفين بحثا أيضًا ملفات محاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
وأشاد وزير الداخلية الإسباني بجهود موريتانيا في محاربة الهجرة غير الشرعية، متعهدًا بالتزام المملكة الإسبانية بتعزيز التعاون مع موريتانيا في المجال الأمني.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ معاهدة التعاون في مجال الأمن بين موريتانيا وإسبانيا، بالإضافة إلى سفيري البلدين.
ويعتمد الجانب الإسباني بشكل كبير على موريتانيا في محاربة الهجرة السرية، ويوجد مركز لإيواء اللاجئين في مدينة نواذيبو الموريتانية يستقبل المهاجرين السريين في حالة إبعادهم من إسبانيا.

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