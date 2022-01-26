مي سليم: فرص زواج الممثلة أقل من غيرها بسبب نظرة المجتمع

قالت الفنانة مي سليم، إنّ الممثلة تجد صعوبة في إيجاد شخص مناسب للارتباط به بسبب تفكير المجتمع ونظرته لها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء، أنّ الكثيرين يأخذون انطباعًا غير حقيقي عن الفنانة، مؤكدة أنها تقضي يومها بشكل عادي شأنها شأن أي سيدة عادية إذا لم يكن لديها تصوير.

وأشارت إلى أنّ فرص الزواج للممثلات أقل من غيرهن، بسبب نظرة المجتمع للفنانة، معتبرة أن هناك من يتخوف من فكرة الارتباط بممثلة من الأساس.

في شأن آخر، عبّرت مي عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في مسلسل نصيبي وقسمتك "حكاية اعمل نفسك ميت" التي وصفتها بأنها مختلفة.

وأوضحت أن فكرة المشاركة في عمل من خمس حلقات أمر جيد كونه يساعد في سرعة توصيل الفكرة في فترة زمنية قصيرة.

ورأت "مي" أن المشهد أصبح يستمتع أكثر بالمسلسلات القصيرة التي أصبحت دارجة بشكل كبير في المجال الفني، وبات لها حيز كبير من نسب المشاهدة.