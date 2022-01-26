قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر منفتحة على التفاوض مع الجانب الإثيوبي فيما يخص ملف سد النهضة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل السد، عبر اتفاق منصف يحقق أهداف الدول الثلاث (مصر السودان وإثيوبيا).

وأشار إلى أنه إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي فالارتكان إلى قواعد القانون الدولي يسهل معها التوصل إلى اتفاق.

وأكّد أن مصر تراقب الموقف وتطوراته، وأنّ كل أجهزة الدولة تعمل على منع أي ضرر على مصالح مصر المائية.