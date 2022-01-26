 رئيس البرلمان العربي: لا يجب الصمت على هجمات الحوثيين.. ونطالب بتصنيفها كجماعة إرهابية - بوابة الشروق
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رئيس البرلمان العربي: لا يجب الصمت على هجمات الحوثيين.. ونطالب بتصنيفها كجماعة إرهابية

إسراء عبدالفتاح
نشر في: الأربعاء 26 يناير 2022 - 11:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يناير 2022 - 11:11 م

علق الدكتور عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، على هجمات الحوثيين خلال الفترة الأخيرة على كل من دولتي السعودية والإمارات، لافتًا إلى أنه لا يجب الصمت على تلك الهجمات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن البرلمان العربي يدين تلك الهجمات الإرهابية بأشد العبارات، مشيرًا إلى أنه يتم اعتبار هذه الهجمات تهديد للأمن العربي.

وتابع، أن الأمن القومي العربي يواجه أخطار وتحديات عديدة، مضيفًا أنه على المجتمع الدولي التحرك لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وهذا بعد القصف الذي تم في الأيام الأخيرة وعرض سلامة المدنيين إلى الخطر.

واستكمل، أن الإرهاب الحوثي تمدد داخل الدول العربية، ويجب ردعه ومواجهته، متابعًا أن الهجمات على السعودية والإمارات لا يجب أن يمر مرور الكرام.

ولفت إلى الهجمات على كل من السعودية والإمارات بالنسبة للوطن العربي خط أحمر لا يجب المساس منه، مشيرًا إلى أنه يجب تعزيز أمن الدول العربية.

 


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