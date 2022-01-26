قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد تقلبات جوية مختلفة عن الأيام الماضية، موضحًا أنها تشمل انخفاضات ملحوظة في درجة الحرارة وقِلة ساعات سطوع أشعة الشمس.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، صباح الأربعاء، أن محافظات شمال البلاد شهدت منذ فجر اليوم هطول أمطار متفرقة على مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، ذاكرا أن الأمطار امتدت إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضح أن العظمى على شمال البلاد تصل إلى 12 درجة والصغرى إلى 6 درجات، قائلًا إن العظمى على محافظات جنوب البلاد تتراوح ما بين 14 إلى 15 درجة، والصغرى ما بين 10 إلى 11 درجة مئوية.

وأكد مدير عام التنبؤات بالأرصاد، أن فرص الأمطار تكون أقل كثافة غدًا على السواحل الشمالية والوجه البحري؛ لتتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة، مشيرًا إلى انعدام فرص الأمطار غدا على القاهرة الكبرى.

وتوقع أن تتحسن الأمور بالنسبة للطقس بداية من غدٍ الخميس، مجيبًا عن موعد تحسن الأجواء بشكل تام: «انخفاض درجة الحرارة من سمات شهر يناير وطوبة، ومن المتوقع أن تعود الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية مع حلول شهر فبراير».