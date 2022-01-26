يفتتح اليوم مهرجان الـسينمائي للتصميم (FMD (Design My Film، الذي يجمع بين عالمي التصميم و الأفلام السينمائية، دورته الثانية، وذلك مساء اليوم الأربعاء 26 يناير الساعة السابعه مساء في الجامعة الأمريكية auc في وسط البلد، وذلك تحت رعايه السفير الأمريكي والسفير السويسري.

يحضر الإفتتاح مجموعة من الفنانين والمشاهير وكلا من مؤسسي مهرجان فيلم ماي ديزاين فرح الرافعي وإسراء محمود ابراهيم، ومدير مهرجان السينمائي للتصميم والعمار بنيو يورك كايل بيرجمان، والمخرج السينمائي السويسري كريستوف شوب، ومدير فيينا للتصميم الأسبوعي جابريال رولاند.