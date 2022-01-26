أعلنت اللجنة العليا لإنتخابات نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني محمد محمود، غلق باب الترشح للانتخابات بالنقابة العامة و بكل النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأعلن أحمد السيد عضو اللجنة العليا للإنتخابات، بدء أعمال لجنة الإستلام والمراجعة صباح غدا الخميس 27 يناير 2022 وذلك لاستلام كل طلبات وإستمارات ترشح المهندسين من كل المحافظات و من ثم مراجعتها تمهيدا لبدء إجراءات إعلان القائمة الأولية للمرشحين يوم السبت الموافق 29 يناير 2022.

وأكد السيد أن إقبال الترشح هذا العام سيزيد المنافسة الإنتخابية القوة المطلوبة التي يأملها الجميع، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المرشحين لهذه الإنتخابات قد وصل إلي 1762 علي كل المراكز النقابية كالتالي 147 رئيس نقابة فرعية، و874 عضو مجلس نقابة فرعية، و545 عضو مجلس شعبة و 167 عضو مكمل لكل التخصصات الهندسية.

وفيما يخص منصب نقيب المهندسين فقد تقدم للترشح 29 مرشحا وهم المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين الحالي و المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة الحالي والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق و المهندس حافظ فؤاد عبدالرحمن والمهندس فيصل محمود عوض و المهندس أيمن فتحي حسين و المهندس عزت عرفه حسن والمهندس سيد محمد شحاته والمهندس عبدالله عبدالمنعم عبدالله و المهندس غريب متولي إبراهيم و المهندس محمد سامي عبدالمعطي والمهندس محمد صلاح عزت والمهندسة إيمان علام و المهندس لطفي محمد محمد و المهندس مجدي نجيب محمد والمهندس سامح فوزي محمد والمهندس ضياء عبدالمنعم حسن والمهندس محمد نجيب والمهندس سامي فهمي ترك والمهندس عادل حسن إسماعيل والمهندس أسامه أحمد النجدي والمهندس كريم محمد محمد والمهندس عادل حسنين إبراهيم والمهندس مصطفي عبدالخالق أبوزيد والمهندس مظفر الدين محمد وتامر مصطفي الكوراني والمهندس أيمن محمد حسن والمهندس محمد أحمد حامد والمهندس محمد صبرى فؤاد.