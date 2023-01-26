 موقع سويدي : الحائط باليكا حسم موقعة ربع النهائي أمام مصر

علق موقع " handbollskanalen" السويدي على تأهل منتخب السويد لنصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد رجال رقم 28 المقامة في بولندا والسويد بعد الفوز على مصر في ربع النهائي بنتيجة 26-22.

وتأهلت السويد لنصف النهائي للمرة الثانية على التوالي لتواجه منتخب فرنسا ، بينما تلعب مصر مع ألمانيا على المراكز الترتيبية من الخامس للثامن بعدما فشل الفراعنة في التأهل لنصف النهائي ببطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وأكد الموقع السويدي أن حارس مرمى الفريق وأسطورة المنتخب أندرياس باليكا الذي حصل على جائزة رجل المباراة بفضل تصدياته الكبيرة كان كالحائط الذي منع مصر من الفوز والتأهل لنصف النهائي.

وتابع الموقع أن تصديات باليكا كانت حاسمة وأنهت الأمور لصالح المنتخب المستضيف للتفوق والعبور للدور نصف النهائي.

وتصدى باليكا حارس السويد لـ13 تصدي من 35 تصويبة بنسبة وصلت لـ37 %.