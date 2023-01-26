إسبانيا بحاجة لإصلاح دباباتها ليوبارد قبل إرسالها لأوكرانيا

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز إن بلادها تعتزم إرسال دبابات طراز "ليوبارد" من مخزونات الجيش لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا، لكنها تحتاج إلى عملية إصلاح أولا.

وقالت روبلز للصحفيين اليوم الخميس: "تواصلنا بالفعل بالشركات، فهناك عدد من دبابات "ليوبارد-2آيه4" في سرقسطة، خارج الخدمة منذ مدة طويلة".

وأضافت الوزيرة أن من الضروري "فحص أي دبابة يمكن أن تدخل الخدمة من أجل إقرار تسليمها".

وقررت إسبانيا، كما فعلت ألمانيا وحكومات أخرى في أوروبا، إرسال دبابات لدعم كييف. غير أن حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لم تعلن بعد على وجه الدقة عدد الدبابات التي سترسلها مدريد.

وقالت روبلز إنه سيتم بحث الأمر مع الحلفاء.

ولدى إسبانيا في المجمل 108 دبابات "ليوبارد 2 آيه 4"، وجميعها مستعملة، تم الحصول عليها من ألمانيا، في عام 1995، وكان ذلك في البداية على أساس الإيجار.

وانتقلت ملكية الدبابات بعد ذلك إلى إسبانيا في عام 2006 مقابل 15 مليون يورو (2ر16 مليون دولار). ومن بينها، 55 دبابة في جيبي سبتة وميليلة الإسبانيتين، على الشاطئ الأفريقي بالمغرب.

وتوجد 53 دبابة أخرى في سرقسطة بشمال شرق إسبانيا. وقالت روبلز الصيف الماضي إن دبابات سرقسطة في "حالة مزرية تماما" ولا يمكن تشغيلها عن بعد.