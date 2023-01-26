فلسطين: إضراب شامل يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح شهداء جنين

عم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس؛ حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (جنين) ومخيمها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" دعت إلى الإضراب الشامل، والتصعيد في كل بقعة ونقاط التماس، مع الاحتلال، والنفير العام لردع الاحتلال عن الاستمرار بالاستفراد في جنين ومخيمها.

وأعلنت حركة فتح في جنين الحداد والإضراب الشامل في المحافظة، تنديدا واستنكارا بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وذكرت الحركة - في بيان لها - "أن ما يحدث بجنين هو مجزرة حقيقية ليس فقط بحق أهالي جنين، بل بحق الشعب الفلسطيني كاملا، فألمهم هو ألمنا، وكل ما يتعرضون له ما هو إلا محاولة لكسر عزيمة شعبنا والنيل من إرادته".

وفي السياق، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وعلى المدخل الشمالي للمحافظة، تنديدا بالجريمة الوحشية التي ارتكبت في محافظة جنين ومخيمها، وأدت إلى استشهاد 9 فلسطينيين وجرح العشرات وتدمير الممتلكات.