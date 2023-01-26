المالكي يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للفلسطينيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أهمية اتخاذ المجتمع الدولي التدابير اللازمة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضمان وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الخميس، بمقر الوزارة في رام الله، المبعوث السويسري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وولفجانج أماديوس والوفد المرافق له، حيث أطلعه على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وبحث الجانبان -خلال اللقاء- سبل التعاون على المستوى الدولي، وتطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

ووضع المالكي المبعوث السويسري في صورة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تتمثل بالقتل اليومي وعدوانها الأخير والمتواصل على جنين ومخيمها.

وأشار إلى أن جرائم الاحتلال هي تصعيد إسرائيلي رسمي خطير، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستعرّض الشعب الفلسطيني إلى مزيد من البؤس والمعاناة وإراقة الدماء والدخول في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها.

ودعا وزير الخارجية الفلسطيني سويسرا للاعتراف بدولة فلسطين ودعم السلام القائم على حل الدولتين والمتسق مع قواعد القانون الدولي.

من جانبه، أكد أماديوس موقف سويسرا الداعم للقضية الفلسطينية بالتوافق مع القانون الدولي من حيث التصويت في منظمات الأمم المتحدة، ومساهماتها في دعم المجال التنموي في فلسطين، كذلك دعم الشباب الفلسطيني وخلق فرص عمل، لما في ذلك من انعكاس على ازدهار الاقتصاد الفلسطيني.