أمين المحامين العرب: مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بجنين جريمة حرب

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى -بأشد العبارات- مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين؛ داعيًا إلى "تحرك دولي فوري لإيقاف ذلك العدوان الغاشم، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين".

وقال بنعيسى - في بيان اليوم الخميس- إن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لتصفية الفلسطينيين عبر المجازر التي ترتكب الآن داخل مخيم جنين من إعدام ميداني ومنع وصول سيارات الإسعاف للمصابين إلى أن لفظوا أنفاسهم الأخيرة".

وأضاف أن "ما يحدث الآن في مخيم جنين جريمة حرب تستوجب أن يفيق ضمير المجتمع الدولي من غفلته لمحاسبة هذا الكيان المحتل على جرائمه التي لا تسقط بالتقادم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".

وجدد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب تأكيده على موقف الاتحاد الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى أن يتحرر كل شبر من أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.