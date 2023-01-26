افتتاح معارض أهلا رمضان في مراكز ومدن الدقهلية

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أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، افتتاح معارض "أهلا رمضان" في المراكز والمدن والأحياء؛ لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة.

وتابع مختار جهود الوحدات المحلية في الاعداد والتنفيذ لمعارض السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مناسبة تخفيفا للعبء عنهم، حيث يجرى إعداد وتنفيذ معارض أهلا رمضان بتعاون رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مع قطاع التموين بالدقهلية، بإشراف ومتابعة السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

واستعرض جهود مراكز ومدن بلقاس والمطرية ودكرنس ومنية النصر والمنزلة والسنبلاوين وشربين وميت غمر، ففي مركز ومدينة بلقاس أشار اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة إلى إنهاء أعمال تجهيز وإعداد معرض "أهلا رمضان" في المدينة.

وفي مدينة دكرنس، قالت الدكتورة آمال بركات، رئيس المركز والمدينة، إنه تم الانتهاء من تجهيز وإقامة معرض "أهلا رمضان" بمدينة دكرنس؛ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تلبية لمطالبهم واحتياجاتهم، بالتنسيق مع قطاع التموين.

وفي مركز ومدينة المطرية، أعلن السيد محمد حمص رئيس المركز افتتاح معرض أهلا رمضان بمنطقة جوار مجلس المدينة؛ لتقديم جميع السلع الغذائية واحتياجات الأسر بأسعار مخفضة.

وفي المنزلة، قال السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة إنه تم الانتهاء من تجهيز معرض أهلا رمضان؛ لتوفير السلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار التعاون والتنسيق مع قطاع التموين.

وفي مركز شربين، أشارت المحاسبة غادة الحمادي إلى التنسيق مع قطاع التموين لإقامة معرض أهلا رمضان؛ لتوفير السلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة للتيسير عليهم.

وفي مركز ومدينة ميت غمر، قال اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز والمدينة إنه تم التنسيق مع قطاع التموين لإقامة معرض أهلا رمضان؛ لتوفير السلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة للتيسير عليهم.