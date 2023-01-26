محمد رشاد: يقاس تقدم الدول بحماية وتشجيع منتجها الفكري

قال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن مؤتمر حماية الملكية الفكرية يأتي ضمن الفعاليات الهامة لمعرض الكتاب، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تقوم على 4 أدوار هامة، الأول منها يتعلق بالمهام المنوطة بالحكومة، ثم دور تشريعي مطلوب لمراجعة القوانين في هذا الصدد، ثم تعظيم الاستثمار والعائد الاقتصادي المطلوب، ورابعا تنمية الوعي الجمعي خاصة بين الطلاب في المدارس والجامعات.

أوضح رشاد أن تلك الاستراتيجية تعكس اهتمام الدولة المصرية بحماية الإبداع، وأن مسألة الملكية الفكرية في العديد من البلدان المتقدمة مسألة شديدة الأهمية، حيث يقاس تقدم تلك الدولة بإنتاجها الفكري وكيفية الحفاظ عليه.

أشار بعدها إلى أن مكونات حقوق الملكية الفكرية تتركز في محور يتعلق بالنظر إليها كصناعة، والمحور الآخر متعلق بالتأليف والنشر، لافتا إلى إن هناك حماية مماثلة مكفولة للإنتاج الموسيقي والغنائي، وهو ماتحتاجه المؤلفات الأدبية لهدف التشجيع على حماية الإبداع.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "حماية إلابداع فى الجمهورية الجديدة"، فى قاعة المنارة للمؤتمرات الدولية، حيث تنقسم محاور هذا المؤتمر إلى 4 جلسات في يوم واحد، تفصيلها كالتالي:

الجلسة الأولى: «الرؤى الوطنية للملكية الفكرية»

يدير الجلسة أحمد بدير (نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين الأسبق)، وفيها سيتم عرض رؤية الدولة المصرية للعمل على هذه الاستراتيجية من خلال الدكتور هشام عزمي (أمين عام المجلس الأعلى للثقافة)، فسيعرض رؤية وزارة الثقافة وأهم النقاط التي ستقوم الوزارة بالتركيز عليها في هذا الملف.

وأيضًا ستكون منظمة الـ WIPO حاضرة في هذه الجلسة ممثلة في شيرين جريس (كبير مسئولي إدارة البرامج بقطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية في منظمة الـ WIPO)، ومن خلالها ستتحدث عن أهم التحديات التي واجهتها بعض الدول لتطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية بالإضافة إلى رأيها في أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر.

ثم تتحدث جيسكا سانجير (رئيس لجنة الملكية الفكرية في الاتحاد الدولي للناشرين) عن أهم المعايير الخاصة بالحفاظ على حق الناشر وضرورة إدراجها في هذه الاستراتيجية، ودور اتحاد الناشرين الدولي للحفاظ على الملكية الفكرية.

وفي الختام سوف تتحدث دينا حامد (معاون وزير التجارة الداخلية لشئون العلامات التجارية والنماذج الصناعية) عن دور الجهاز في هذه الاستراتيجية، وكيفية تصديه في الأسواق للعلامات التجارية المقلدة على السلع، ودور الجهاز في التصدي لظاهرة التقليد (التزوير).

والجلسة الثانية: «دور الملكية الفكرية في دعم الصناعات الإبداعية»

يدير الجلسة الدكتور أحمد السعيد (الكاتب والمترجم)، وسيتحدث فيها الدكتور ياسر جاد الله (عميد المعهد القومي للملكية الفكرية) وهو أول مؤسسة تعليمية بحثية على مستوى مصر والشرق الأوسط في مجال الملكية الفكرية، عن دور المعهد في الحماية والتعريف بالملكية الفكرية.

ثم يتحدث عبد الرحمن المعيني (ممثل الهيئة الإماراتية للملكية الفكرية) عن دور الهيئة في الحفاظ على الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهم المشاريع التي قامت بالعمل عليها خلال السنوات الماضية.

ثم يتحدث زين عبد الهادي (أستاذ المكتبات والمعلومات والمشرف على مكتبة مدينة الثقافة والعلوم والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة) عن رؤيته لأهمية دعم الصناعات الإبداعية، وحماية المبدعين، وأهم الهموم التي يواجهونها في الفترة الحالية، وما ستحققه هذه الاستراتيجية من حل العديد من المشكلات في الفترة الحالية.