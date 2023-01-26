إدانات عربية واسعة للاعتداءات الإسرائيلية على جنين والأراضي المحتلة

دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاقتحام العسكري المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، وارتكاب الجرائم المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي أدت اليوم الخميس، إلى استشهاد 10 مواطنين فلسطينيين، إضافة إلى العديد من المصابين بينهم حالات خطرة.

وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم اليومية ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الاردنية (بترا)

وفي الكويت أعربت وزارة الخارجية اليوم، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للعدوان الوحشي الذي شرعت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة أبرياء.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن هذا العدوان يعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائلية المستمرة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني.

وفي لبنان أدان "حزب الله" في بيان له اليوم الخميس، العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين وأشاد بتصدي أبناء المخيم والفصائل الفلسطينية للقوات الإسرائيلية.

واستنكر البيان بشدة: "الممارسات ‏الإرهابية التي قامت بها قوات الاحتلال واقتحامها للمستشفيات واعتدائها على ‏الجرحى بطريقة وحشية تُخالف كل القوانين الأخلاقية والإنسانية". ‏

وفي مسقط، أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على المدن الفلسطينية، وآخرها العدوان الوحشي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة أبرياء عزّل.

ودعت السلطنة في بيان لوزارة الخارجية، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته نحو وقف التصعيد ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الاقتحام الإسرائيلي في جنين في وقت سابق اليوم بلغت تسعة قتلى بينهم سيدة مسنة، و16 إصابة، بينها أربعة بحالة خطيرة.

كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية مساء اليوم عن استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية عقب العملية العسكرية في جنين.