مصرع 3 أشخاص جراء سقوط سيارة ملاكي في ترعة بالمنيا

شهد الطريق الزراعي السريع "القاهرة- أسوان" عند مركز مطاي، سقوط سيارة تقل ٤ شباب بالترعة الإبراهيمية، في أثناء سيرها ضمن موكب زفاف، مما تسبب في وفاة ٣ أشخاص.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية على الطريق الزراعي السريع "القاهرة- أسوان" بمدخل مركز مطاي، مما أسفر عن مصرع 3 شباب ونجاة واحد، وجميعهم من أبناء مركز مطاي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال جثتين، ونجاة شاب، وجاري البحث عن الرابع في ترعة الإبراهيمية.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين انقلاب سيارة ملاكي بالترعة الإبراهيمية بمدخل مركز مطاى، نتيجة السرعة الزائدة، وكانت تقل 4 شباب في العقد الثاني من عمرهم، وأسفر الحادث عن مصرع 3 شباب، وهم: أبانوب جرجس جورج، ورامز أيمن سمير، وزياد محمد سيد، ولم يتم استخراج جثمان "زياد" وجاري البحث عنه بالمياه، وتم نجاة آخر وهو، رمزي جميل موريس، وتم إيداع الجثث، بمشرحة مستشفى مطاي العام تحت تصرفات النيابة العامة.

وجارى رفع آثار الحادث، وسحب السيارة من الترعة الإبراهيمية، بمعرفة الوحدة المحلية، وبحضور سعيد محمد رئيس المدينة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.