الكرملين: الغرب يجعل من نفسه طرفا في الحرب بعد قرار تزويد أوكرانيا بالدبابات

يعتقد الكرملين أن الغرب يجعل من نفسه طرفا في الحرب، على نحو متزايد، بحسب ما قاله المتحدث باسم الكرملين، وذلك بعد قرار تزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، القول اليوم الخميس، إن "كل ما يقوم به التحالف والعواصم (في أوروبا والولايات المتحدة) يُعتبر في موسكو تورطا مباشرا في الصراع"، مضيفا أن هذا التورط يتزايد باستمرار.

واتهمت موسكو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مرارا بشن حرب بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا. ومع ذلك، قال بيسكوف إن روسيا لن تعلن الحرب. وقال إن روسيا مستمرة في وصف غزو أوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة" ولن يتغير هذا الوصف.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت أمس الأربعاء، بالاتفاق مع حلفاء غربيين آخرين، نقل دبابات قتالية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا. ودافع المستشار أولاف شولتس في وقت لاحق عن تعهده في مقابلة أجريت معه. وأجاب شولتس على سؤال بشأن ما إذا كان هذا سيجعل ألمانيا طرفا في الحرب، قائلا: "لا، ليس بأي حال من الأحوال".