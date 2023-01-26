رئيس وزراء السويد يعرب عن تفاؤله بشأن الانضمام للناتو خلال الصيف

أعرب رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون عن تفاؤله بشأن الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الصيف، وذلك على الرغم من الخلاف المستمر مع تركيا.

وقال كريسترسون لوكالة "تي تي" السويدية للأنباء اليوم الخميس" هناك فرصة، بدون شك". وعلى الرغم من أنه لم يحدد إطارا زمنيا، قال إنه يأمل "أن يحدث الأمر في أقرب وقت ممكن".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطلع هذا الأسبوع إن السويد لا يمكن أن تعتمد على دعم بلاده لانضمامها للناتو، عقب أن قام سياسي مناهض للاسلام بحرق نسخة من القرآن الكريم بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم.

مع ذلك، لم تقل تركيا أبدا بصورة صريحة إن الباب مغلق أمام السويد، وفقا لما قاله كريسترسون. وأضاف أن هذا أيضا كان الانطباع الذي حصلنا عليه في أعقاب جولات المباحثات التي أجريت مع تركيا منذ الصيف الماضي.

وأضاف: "يمكن أن تكون لدينا آراء مختلفة بشأن وضع العملية حاليا، ولكن ليس هناك شك بشأن الهدف النهائي من هذه العملية".

وأشار كريسترسون إلى أن أغلبية دول الناتو سوف تمارس ضغطا على تركيا" . وقال "ولكن تركيا هي من تتخذ القرار التركي وليس دولة أخرى".

وكانت السويد وفنلندا قد تقدمتا بطلب للانضمام للناتو العام الماضي. ووافقت 28 دولة من دول الناتو الـ30 حتى الآن على الطلبات، في حين ما تزال تعارضها المجر وتركيا.