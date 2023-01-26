تعاون عراقي فرنسي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية

كشف بيان عراقي رسمي، اليوم الخميس، أن زيارة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الحالية إلى باريس سيتمخض عنها توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرّف، والتبادل الثقافي وتعزيز السلام في البلدين ومنطقة الشرق الأوسط والعالم.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني وصل اليوم برفقة وفد حكومي في زيارة رسمية إلى باريس تستمر يوما واحدا يبحث خلالها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الفرنسية وبعض كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية، ملف الطاقة واستثمار النفط والغاز والكهرباء وملفات أخرى عديدة.

كما يتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي ستتضمن ملفات عديدة في أوجه التعاون المشترك.

وأوضح البيان أن الاتفاقيات ستشمل أيضا تعزيز مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والتعاون في مجال إدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان والتعليم.

كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين وفقاً للقانون العراقي، وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار في الطاقة والقطاع النفطي، والطاقة النظيفة، واستثمار الغاز المصاحب فضلا عن إجراء مباحثات مشتركة مجال حماية وصيانة الآثار، إضافة إلى إجراء مباحثات مع عدد من الشركات الفرنسية تتعلق بتطوير قطاعات النقل.