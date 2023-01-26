زيلينسكي يجدد رفضه إجراء مفاوضات مع بوتين

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رفضه للمفاوضات مع روسيا قبل انسحاب القوات الروسية.



وقال زيلينسكي في مقابلة مع محطة سكاي نيوز البريطانية باللغتين الأوكرانية والإنجليزية، اليوم الخميس، إن المحادثات لن تكون ممكنة إلا إذا سحبت روسيا جنودها، واعترفت بخطئها، وتم تشكيل حكومة جديدة في موسكو.



وكان الرئيس الأوكراني قد حظر بالفعل المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بموجب مرسوم وقعه في نهاية سبتمبر 2022.



وشدد زيلينسكي على أن لقاء بوتين لا معنى له، وقال بالإنجليزية «هذا ليس أمر مهما بالنسبة لي، لست مهتما بالاجتماع، ولست مهتما بالحديث».



وتابع بالقول«إنهم لا يريدون إجراء محادثات، وكان هذا هو الحال حتى قبل الغزو، الرئيس بوتين هو من قرر ذلك».



وقال زيلينسكي، إنه مقتنع بأن أوكرانيا ليست سوى الخطوة الأولى لبوتين، وأشار الى أنه قبل الحرب كانت هناك اجتماعات مع الرئيس الروسي.



وأضاف زيلينسكي: «رأيت رجلا يقول شيئا ثم يفعل شيئا آخر»